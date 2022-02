Schon von Weitem sieht man die neongelben Westen hell leuchten an diesem frühen Dienstagmorgen, über dem noch die Dunkelheit der Nacht liegt. 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn haben die Schülerinnen Mia Bürstlein, Hope Halici und Emily Strempfer ihre Plätze am Zebrastreifen in der Goldbacher Str...