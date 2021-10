Der Polizei wurde am Dienstag gegen 17 Uhr eine Gruppe betrunkener Jugendlicher auf einem Kinderspielplatz in Ellrichshausen in der Gemeinde Satteldorf gemeldet. Als die Beamten die Jugendlichen mit auf das Polizeirevier nahmen, verhielt sich ein 16-Jähriger den Beamten gegenüber zunehmend aggress...