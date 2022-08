Im landesweiten Vergleich, wo die Anmeldungen zuletzt teilweise um ein Viertel zurückgingen, sind wir super zufrieden“, sagt Axel Rümmele vom Reit- und Fahrverein Rot am See. Für die 22. Auflage des Hohenloher Reitevents in Musdorf haben sich sogar so viele Springreiterinnen und Springreiter ge...