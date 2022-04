Drei junge Männer haben am Samstag gegen 3 Uhr einen 33-Jährigen ausgeraubt und gingen dabei äußerst brutal vor: Sie schlugen ihm nach einem kurzen Gespräch vor einer Gaststätte in der Jagststraße in Crailsheim plötzlich und unvermittelt ins Gesicht. Als der 33-Jährige auf dem Boden lag, tr...