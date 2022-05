Welche Menge an Drogen genau der 37-Jährige verkauft hat? Unklar. In welchem Zeitraum und wie oft er dies getan hat? Unklar. Klar ist aber: Der Crailsheimer wird die nächsten Jahre nicht in Freiheit verbringen. Er ist vor dem Landgericht Ellwangen wegen bandenmäßigem unerlaubten Handeltreiben mi...