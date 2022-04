Prozess am Amtsgericht Crailsheim

Ein 35-Jähriger wird verurteilt, weil er Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von mehr als 400 000 Euro nicht bezahlt hat. Der Prozess ermöglicht Einblicke in eine Branche, die sich „am Rande der Legalität“ bewegt, so die Richterin.