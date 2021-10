Meistens läuft es so ab: Autofahrer, die den neuen Pizza-Automaten am Kaufland in Roßfeld passieren, fahren im Schritttempo vorbei, um ihn zu taxieren. Die wenigsten halten an – zumindest beim ersten Mal. Die zweite Kontaktaufnahme ist meist ein schlendernder Gang zum Automaten auf dem Weg zu d...