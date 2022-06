MMA-Kämpfer Michael Smolik war kürzlich Kandidat in der ARD-Quizsendung „Gefragt – gejagt“ – und dort hat der gebürtige Crailsheimer einen „epischen“ Auftritt hingelegt, wie Moderator Alexander Bommes am Ende sagte. In der einminütigen Schnellraterunde konnte der 31-Jährige keine ei...