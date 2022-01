Gegen 17.30 Uhr am Mittwochnachmittag betraten zwei Männer die Filiale einer Drogerie in der Aalener Straße, wo sie zwei Flaschen Parfum im Wert von rund 180 Euro entwendeten. Eine Angestellte bemerkte den Diebstahl, sprach mit einer Kollegin zusammen die beiden Männer am Ausgang des Geschäftes ...