Wenn Grzegorz Bryla, Deutschlehrer in Bilgoraj, nach Osten blickt, liegt die ukrainische Grenze gerade mal 80 Kilometer entfernt. „Hier in Bilgoraj sind die Auswirkungen des Kriegs definitiv zu spüren“, teilt er den Freunden in Crailsheim in einer E-Mail mit. Inzwischen sei es in Bilgoraj, der ...