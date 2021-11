Der Andrang war enorm, als die Impfstelle in Roßfeld am Montagnachmittag in Betrieb ging. Sie ist das Winterquartier des Impfbusses. Impfwillige können hier im Warmen warten, bis sie an der Reihe sind und eine Corona-Schutzimpfung bekommen – ohne vorherige Terminvereinbarung. Bereits am ersten T...