Was die Geschwindigkeit beim Impfen angeht, wird gerade landauf, landab viel Kritik laut – das ist auch im Landkreis Schwäbisch Hall nicht anders. Dort wehrt sich Landrat Gerhard Bauer zu Beginn des Umwelt- und Technikausschusses in der vergangenen Woche: „Allen Kritikern, die sich in letzter Z...