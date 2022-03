Tonnenweise Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter haben Menschen in den vergangenen Tagen nach Satteldorf in eine Lagerhalle in der Industriestraße 8 gebracht – wie etwa die Mitarbeiter des Transportunternehmens Petra Hiemer aus Wüstenrot, die gleich 24 Paletten voller Lebensmittel an...