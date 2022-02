Die Mitteilung aus dem Rathaus, dass der „Fieseler Storch“ in der Stadthalle wegkommt, führte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag zu Nachfragen mehrerer CDU-Stadträte. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Lehnert bedauerte, dass das Militärflugzeug abgehängt wird, weil es für ihn „ein Stü...