Bereits vor der Partie in Bologna gegen Unhatotels Reggio Emilia hatten sich die Hakro Merlins Crailsheim für das Viertelfinale im Fiba-Europe-Cup qualifiziert, weil sie am Dienstag zu Hause gegen Kiew Basket mit 82:62 gewonnen hatten und somit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der ...