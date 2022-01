Während die Hakro Merlins Crailsheim mit viel Selbstvertrauen und vier Siegen in Folge in das Spiel am Freitagabend gehen konnten, mussten die MLP Academics Heidelberg neun Niederlagen hintereinander verdauen. Crailsheim wies zusammen mit Alba Berlin die beste Serie der Bundesliga auf, Heidelberg d...