Die Hakro Merlins Crailsheim haben mit dem 87:72-Sieg gegen die MLP Academics Heidelberg ihren Negativlauf von sechs Niederlagen in Folge in der Bundesliga beendet. Fünf dieser Niederlagen hatten die Zauberer auswärts kassiert, zuletzt am Mittwoch gegen den Mitteldeutschen BC in der heimischen Are...