Maurice Stuckey (rechts) und die Hakro Merlins Crailsheim können am Samstag in der heimischen Arena Hohenlohe wieder live auf die Unterstützung ihrer Zuschauer setzen – zuletzt gewannen sie dort gegen Heidelberg mit 87:72. Am Karsamstag (20.30 Uhr) geht es gegen Medi Bayreuth. Am Dienstagabend beim Spiel in Braunschweig musste Stuckey nach zwei unsportlichen Fouls Mitte des letzten Viertels vom Feld. Bis dahin hatte er 13 Punkte erzielt und dabei drei von zehn Dreiern getroffen. © Foto: Die Lichtbuilder