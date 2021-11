Feuerwehrleute haben am Freitagabend eine 28-Jährige tot in ihrer brennenden Wohnung gefunden. Eine Bewohnerin des betroffenen Anwesens im Bechhofener Gemeindeteil Birkach alarmierte aufgrund starken Brandgeruchs gegen 19.15 Uhr die Feuerwehr. In einem Zimmer im ersten Obergeschoss des Hauses hatte...