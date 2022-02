Am Freitagabend gegen 19 Uhr hat ein Unbekannter das Glas einer Kelltertüre eines Hauses Am Schlegelsberg in Talheim eingeschlagen. Der Unbekannte stieg in das Haus ein und durchsuchte zunächst den Keller. Im Anschluss brach er die Kellertüre auf und durchsuchte auch das Erdgeschoss und das Oberg...