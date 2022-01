Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gelände und den Räumlichkeiten eines Fahrradhändlers in der Straße „Am Volksfestplat“ in Crailsheim verschafft. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher vier vollgefederte E...