An einer angemeldeten Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in Ansbach haben am Samstag von 14 bis 17 Uhr rund 1900 Menschen teilgenommen. Start war im Bereich der Hofwiese, anschließend ging es durch die Stadt und zurück.

Polizei verhindert Aufeinandertreffen

Beim Brückencenter zeigte ein Teilneh...