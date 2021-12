Das Drahtgeflecht ist die letzte Maßnahme, die Markus Straub am Rohrweiher, am Rande des Fichtenauer Teilorts Wäldershub, umsetzen will. „Wenn der Biber jetzt noch weitergräbt, ist Schluss. Dann sind mir die Hände gebunden“, sagt er. Er sei dann gezwungen, den Weiher abzulassen. „Irgendwan...