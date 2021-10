Als Markus Straub am Montag den Bach in der Nähe seines Hauses in der Fichtenauer Völkermühle hört, hat er bereits eine düstere Vorahnung: Denn der Kappersbach, der vom Rohrweiher in den Völkerweiher fließt, ist lauter als üblich. Er führt deutlich mehr Wasser, geregnet hat es aber nicht. A...