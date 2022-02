Für einen Profi der Kiew Baskets war die Reise in die Horaffenstadt zur Fiba-Europe-Cup-Partie gegen die Merlins etwas ganz Besonderes – die Formulierung wird zwar oft verwendet, trifft es in diesem Fall aber genau: Darryl Avery Woodson, Shooting Guard der Kiew Baskets, traf in Crailsheim zum ers...