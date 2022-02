Eine 26-jährige Mazda-Fahrerin ist am Samstag gegen 20 Uhr auf der Landesstraße 1045 von Morsbach in Richtung Kocherstetten unterwegs gewesen, als sie an der Kocherbrücke, kurz vor dem Ortseingang von Kocherstetten, den Kurvenverlauf falsch einschätzte und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dor...