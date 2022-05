„Ich freue mich, dass wir hier so eine aktive Serviceclub-Landschaft haben“, sagte er. „Ich bin dankbar für die Vielfalt an Engagement und Einsatz für die Gesellschaft“, sagte der Crailsheimer Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer in seinem Grußwort zur Jubiläumsfeier des Rotary-Clubs...