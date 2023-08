Die Überraschung dürfte groß gewesen sein, im Geislinger Rathaus. Denn am letzten Tag der Bewerberfrist für Bürgermeisterkandidaten ging doch noch eine Bewerbung ein. „Heute Morgen hat nochmal ein Kandidat seine Unterlagen abgegeben“, berichtet die stellvertretende Hauptamtsleiterin Theresa Schaitel am Dienstag.

Am Abend, kurz nach 18 Uhr, folgt dann der Blick in den Briefkasten gemeinsam mit Wolfgang Pauli als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses. Der Briefkasten ist leer. Es bleibt also bei zwei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 17. September. Amtsinhaber Oliver Schmid, der seine dann dritte Amtszeit anstrebt und ein noch unbekannter Kandidat. Der wolle noch nicht öffentlich genannt werden, sagt Schaitel. Man musste sich also bis zum gestrigen Abend gedulden, als bei der Sitzung des Gemeindewahlausschusses die Namen der Kandidaten verlesen wurden – und obendrein auch die Rechtmäßigkeit der Bewerber samt deren Unterlagen geprüft wurde. Um es vorwegzunehmen: „Alle Bewerbungen wurden rechtmäßig eingereicht“, stellte Schaitel fest. Auch haben beide Kandidaten die nötigen zehn Unterstützerunterschriften beisammen. Um 18.09 Uhr konnte der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Wolfgang Pauli, die kurze Sitzung schon wieder schließen.

Amtsinhaber Schmid hatte schon zu Beginn der Ausschreibung Mitte Juli seine Unterlagen, pünktlich um Mitternacht in den Rathaus-Briefkasten eingeworfen. Sein bisher unbekannter Kontrahent ist nun quasi das Gegenteil und hat auf den letzten Drücker seine Bewerbung eingereicht.

In Balingen schon angetreten

Es handelt sich hierbei um Markus Robert Weinmann. Der Elektro-Meister, Jahrgang 1968, ist im Zollernalbkreis kein gänzlich Unbekannter. So trat der aus Dotternhausen stammende Kandidat bereits zu Anfang des Jahres in Balingen bei der Oberbürgermeisterwahl an. Damals allerdings mit nur mäßigem Erfolg: Weinmann hatte bei der ersten Wahl am 5. März nur 3,98 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen können und war damit im Teilnehmerfeld auf dem letzten Rang klassiert.

Wer am Wahlsonntag in Geislingen nun als Sieger hervorgeht und den Chefsessel im dortigen Rathaus besteigen darf, das liegt in der Hand der Bürgerinnen und Bürger.

Bei der Wahl muss ein Bewerber mindestens die Hälfte aller Stimmen auf sich vereinen, um direkt als Sieger hervorzugehen. Gelingt diese keinem der beiden Kandidaten, dann folgt eine Neuwahl. Die ist für den 1. Oktober terminiert. Dort würde dann die einfache Mehrheit ausreichen – eine Besonderheit der Neuwahl: Bei dieser dürfen sich, rein theoretisch jedenfalls, auch noch Bewerber aufstellen, die in der ersten Wahl noch gar nicht in Erscheinung getreten sind. Die Chancen solcher Kandidaten halten sich aber meist in engen Grenzen.

Reihenfolge festgelegt

Für die Wahl am 17. September jedenfalls ist alles angerichtet. Der Gemeindewahlausschuss machte nun den Weg mit der Bestätigung der Kandidaten frei. Auf dem Stimmzetttel wird erst Oliver Schmid stehen, als zweiter sein Herausforderer Markus Robert Weinmann.

Ein weiterer Termin, der für die Geislinger Wähler rot im Kalender zu notieren wäre: Am 13. September, also dem Mittwoch vor dem Wahlsonntag, findet in der Schlossparkhalle ab 19 Uhr eine Kandidatenvorstellung statt. Oliver Schmid und Markus Robert Weinmann werden sich darauf nun sicher intensiv vorbereiten.

Indes könnte noch vor der Wahl Ärger drohen: Wie Wolfgang Pauli nebulös formulierte, gab es bereits einen Einspruch, der dem Rathaus zugegangen sei. Ob gegen einen Kandidaten oder gegen die Wahl an sich? Das ließ er offen. Einsprüche, so der Vorsitzende des Wahlausschusses, würden dann ohnehin nach der Wahl geprüft werden.