Von A wie Ayurveda bis Z wie Zumba-Fitness: Das Herbst-Winter-Programm der Volkshochschule Balingen hat neben Kursen und Veranstaltungen, die sich schon in vorangegangenen Semestern großer Beliebtheit erfreuten, auch viel Neues im Angebot.

Das Blättern durch das 55 Seiten umfassende Programmheft und der Blick auf die Homepage der Städtischen Volkshochschule lohnen sich. Unter dem Motto „Neue Wege entdecken“ können Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Herbst-Winter-Semester 2023/24 aus einem äußerst umfangreichen, vielfältigen Kursangebot wählen.

Ob man nun etwas für die Gesundheit tun, kreativ tätig werden, eine bestimmte Sprache lernen oder kulinarisch über den eigenen Tellerrand blicken möchte: Bei der VHS Balingen hat man die Qual der Wahl. Suchen und finden, lautet die Devise. Oder aber: sich inspirieren lassen.

Letzteres konnte man sich auch bei der Programmvorstellung, bei der die Ansprechpartnerinnen für die verschiedenen Bereiche besondere Höhepunkte sowie neue Angebote und Projekte vorstellten. Nicht selten nehmen diese Bezug auf Themen, die in der Gesellschaft derzeit in aller Munde sind.

Sammelaktion: Handy spenden und Gutes tun

Eines davon ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie VHS-Leiterin Nadine Breisch erklärte, beteiligt sich die Volkshochschule Balingen an den Nachhaltigkeitstagen des Landes Baden-Württemberg, die vom 22. bis 25. September stattfinden. Im Rahmen der Aktion „Mach mit“ können Bürgerinnen und Bürger ihre ausgedienten Handys in eigens dafür aufgestellte Sammelboxen werfen – und damit Gutes tun. Mit 50 Cent pro gesammeltem Gerät werden drei nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika unterstützt. Sorgen um die Daten braucht sich dabei übrigens niemand zu machen. „Die Daten werden sorgfältig gelöscht, betonte Nadine Breisch.

Kulturpass: Angebot für junge Erwachsene

Das nächste Projekt, bei dem die Volkshochschule mit im Boot ist, ist der Kulturpass; ein Angebot der Bundesregierung für alle jungen Menschen, die 2023 ihren 18. Geburtstag feiern. Nach der Registrierung erhalten sie ein Budget in Höhe von 200 Euro, das sie für Eintrittskarten, Bücher oder kulturelle Veranstaltungen verwenden dürfen. Bei der VHS Balingen können die Jugendlichen mit dem Kulturpass etwa an einem Metallskulpturen-Workshop oder einem Vortrag zum Thema „Hermann Hesse – Menschsein als Aufgabe“ teilnehmen. „Eine schöne Idee“, betonte der Referent des Oberbürgermeisters, Dr. Dennis Schmidt, der darauf hinwies, dass alle Balingerinnen und Balinger, die in diesem Jahr volljährig werden, diesbezüglich vonseiten der Stadt angeschrieben wurden.

VHS on Tour: Ausflüge in die Region

Beim Thema „VHS on tour“ (früher: „Akzente“) schlug Dagmar Hirschpek den Bogen zu verschiedenen Exkursionen. Unter anderem ist eine Fahrt nach Baden-Baden geplant, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem die Ausstellung „Criminal Women“ anschauen werden. Und 2024 geht es in die Klima-Arena nach Sinsheim.

Wer nicht in die Ferne schweifen möchte, findet auch in der Region interessante Angebote – etwa die Stadtführung „Balinger Unterwelten“ oder eine Exklusiv-Führung auf der Burg Hohenzollern. Bereits ausgebucht ist die Veranstaltung der neuen Reihe „Dolce Vita.“ „Die Zahlen sprechen für sich“, erklärte Dagmar Hirschpek angesichts der guten Resonanz.

Junge VHS, Forum und Co.: Weitere Angebote

Sehr gut laufen, laut Carola Jost, auch die Kinderschwimmkurse. Neu ist etwa die „Wassergewöhnung mit Seerobbe Bobby“ für Kinder von dreieinhalb bis fünf Jahren.

Vielfältige Angebote hält auch das Forum parat. Marita Linder-Schick hob beispielhaft die Lesung von Gerd Stiefel (Kriminalroman „Soko Hegau“) und den Vortrag „Rembrandt Harmenszoon van Rijn – Maler des niederländischen Barocks“ von CHC Geiselhart hervor.

Stark ausgebaut wurden laut Marita Linder-Schick die Online-Vorträge. Neu im Angebot ist die Rubrik „Natur- und Umweltschutz“, die sich unter anderem mit dem Thema Lichtverschmutzung befasst. Speziell auf den ländlichen Raum ist die Rubrik „Digitalisierung im Gesundheitswesen“ ausgerichtet.

In der Kunstschule spüren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter dem Titel „Figuren á la Giacometti“ dem herausragenden Bildhauer nach und lernen im Bereich Musik mit dem Cajon ein faszinierendes Instrument kennen.

In der Jugendkunstschule seien die Angebote für Eltern und Kinder ausgebaut worden, so Linder-Schick. Unter anderem findet ein Kurs „Töpfern für Mutter und Kind“ statt. Mit einem kostenlosen Gutschein für die fortlaufenden Kurse, der bei der VHS erhältlich ist, kann übrigens ganz unverbindlich in das bunte Angebot der Jugendkunstschule hineingeschnuppert werden.

Sprachen, Schülerkolleg und Feriencampus

Einen Schnuppergutschein gibt es auch für den Bereich Sprachen. Von Englisch über Spanisch, Französisch und Italienisch bis hin zu Portugiesisch und Chinesisch ist das Angebot äußerst vielfältig – ebenso im Bereich Beruf und Digitale Bildung. Hier beschäftigt man sich etwa mit dem Thema „Kindgerechte Nutzung von Smartphones.“

Im Schülerkolleg erhalten Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf und sechs einen Einblick in die spanische Sprache und Zwölf- bis 15-Jährige lernen, wie eine Präsentation mit PowerPoint erstellt werden kann.

Sehr gut ankommt bei Eltern und Kindern der Feriencampus, bei dem die Stadt Balingen in allen Schulferien ganztägige Betreuung für Vier- bis Zwölfjährige anbietet. 539 Kinder haben ihn in diesem Jahr bereits besucht.

Auch Sport, Gesundheit und Kochen sind im Angebot

Auch Sport spielt im Kursangebot eine große Rolle. Sabine Gern verwies auf die Angebote im Bereich Rehasport, der vom Arzt verordnet wird. Übernommen werden die Kosten von der Krankenkasse.

Neu im Programm ist unter anderem der Kurs „Stretch & Relax in der Mittagspause.“ Auch „Vorbereitung auf die Geburt für Männer“, „Hula Hoop Workout“, „Body Fitness“ und „Fit ab 50“ werden, wie Carola Jost erklärte, in diesem Semester zum ersten Mal angeboten. Lust auf Bewegung machen außerdem die verschiedenen Tanz-Kurse.

Im Bereich Kulinarik ist ebenfalls eine Menge geboten. „Bei den Kochkursen haben wir das Programm für Kinder und Jugendliche ausgebaut“, erklärte Dagmar Hirschpek. Und bei den kulinarischen Abenden, die in Zusammenarbeit mit Getränke Kommer durchgeführt werden, lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem „Schwäbisches Fingerfood und regionale Biere“ kennen. Als Teambuilding-Maßnahme eignen sich die Kochevents.

Wissens-Werkstatt für Kinder und Jugendliche

Auch in der Wissens-Werkstatt ist viel geboten. Kinder und Jugendliche werden hier in spannenden, altersgerechten Kursen für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) begeistert.

Das umfangreiche Angebot zeige, „was für einen Platz die VHS in der Gesellschaft einnimmt“, erklärte abschließend Bürgermeister Ermilio Verrengia; eine Aussage, der auch der Leiter des Amtes für Familie, Bildung und Vereine, Harry Jenter, beipflichtete.