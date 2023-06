Ein Fahrfehler dürfte mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gewesen sein, bei dem ein 81 Jahre alter Fahrer eines VW T-Cross in der Schömberger Straße von der Fahrbahn abkam und erheblichen Sachschaden verursachte.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 81-Jährige gegen 16.20 Uhr die Schömberger Straße in Fahrtrichtung Rottweil. An der Kreuzung zum Bruckrain beschleunigte er nach Zeugenangaben sein Fahrzeug plötzlich stark. In der Folge fuhr er an einem an der roten Ampel haltenden Fahrzeug rechts vorbei auf den Gehweg. Dort kollidierte er mit einem Metallgeländer, was zur Folge hatte, dass das Auto in die Schaufensterscheibe eines angrenzenden Ladengeschäfts krachte. Der Fahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt.

Hoher Sachschaden

Am Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 22 000 Euro. Der Sachschaden am Geländer wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens am Gebäude kann derzeit noch nicht beziffert werden.