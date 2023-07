Unter dem Einfluss von Alkohol und mutmaßlich auch Betäubungsmitteln ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Dürrwangen ein junger Zweiradfahrer mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Der 20-jährige Fahrer einer Vespa war gegen 23.30 Uhr auf der Ebinger Straße in Fahrtrichtung Laufen unterwegs. Hierbei geriet er im Verlauf einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 40 Jahre alter Fahrer eines Opel Zafira versuchte noch, nach rechts auf den Gehweg auszuweichen. Der Zweiradfahrer, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des entgegenkommenden Pkw.

Unter Alkoholeinfluss

Die Vespa wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Streifenbesatzung bei dem 20-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung fest. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Opel Zafira entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, der Sachschaden an der Vespa beträgt rund 4000 Euro.