Bei einem Fallschirmsprung hat sich am Freitag (09.06.2023) eine 44-jährige Frau in der Nähe von Schörzingen schwer verletzt. Die erfahrene Springerin war gegen 13.45 Uhr mit weiteren Fallschirmspringern planungsgemäß in mehreren Kilometern Höhe aus dem Flugzeug gesprungen. Nachdem sich ihr Fa...