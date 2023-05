Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag um 18.38 Uhr auf der Bundesstraße 463 in Balingen in Fahrtrichtung Albstadt auf Höhe der Auffahrt Gehrn gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 25-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters den linken Fahrstreifen der B 463 in Fahrtrichtung Albstadt. In Höhe der Auffahrt Gehrn kam es zur Kollision mit einem 16-jährigen Kraftradfahrer, der ebenfalls den linken Fahrstreifen befuhr.

Kraftradfahrer leicht verletzt

Nach einer seitlichen Kollision rutschte das Kraftrad diagonal über die Fahrbahn zur rechtsseitigen Schutzplanke, wodurch es zu einem Aufprall kam. Der Kradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro.

Zeugen gesucht

Zum genauen Unfallhergang gibt es unterschiedliche Angaben. Zeugen des Verkehrsunfalls werden deshalb gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Balingen unter Tel. (07433) 26 44 33 oder dem Polizeirevier Balingen (07433) 26 40 in Verbindung zu setzen.