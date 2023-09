Der Weiße Ring, eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, möchte auf den Grundsatz „Helfen und Handeln“ aufmerksam machen und veranstaltete rund um den gestrigen Tag der Zivilcourage verschiedene Aktionen in ganz Deutschland. „Es geht bei Zivilcourage nicht immer darum, sich körperlich einzumischen und einzugreifen. Jeder Mensch kann zivil couragiert handeln, indem er aus der Distanz heraus Öffentlichkeit herstellt oder die Polizei informiert“, sagt Karl Maier, Außenstellenleiter des Weißen Rings im Zollernalbkreis. „Wichtig ist, dass gehandelt und nicht weggeschaut wird.“

Zivilcourage gerade im Alltag wichtig

In Extremsituationen zeige sich Zivilcourage oftmals sehr viel offensichtlicher als in Alltagssituationen. „Aber gerade in solchen Momenten geht es darum, laut zu werden und sich für andere starkzumachen. Beleidigungen oder Abwertungen dürfen nicht einfach so toleriert werden“, erklärt Maier. „Zivilcourage bedeutet auch, sich für die eigenen Werte einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.“

Spitzt sich eine Situation zu, gilt immer, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. „Zeuginnen und Zeugen, die eine solche Situation beobachten, sollten sich unbedingt Unterstützung bei anderen Menschen in der Umgebung holen. Je mehr Menschen versuchen, die Situation zu deeskalieren, desto schneller kann geholfen werden.“ Konflikte könnten so idealerweise am Anfang ihrer Eskalationsspirale ausgebremst werden, bis die Polizei eintrifft.

Fünf Regeln für Zivilcourage

Diese fünf Regeln der Zivilcourage sollten möglichst beachtet werden: ● Situation genau beobachten, gegebenenfalls aus der Distanz handeln und sich nicht selbst in Gefahr bringen.

● Die Polizei unter 110 anrufen.

● Möglichst handeln, bevor sich die Situation zuspitzt.

● Andere Passanten aktiv um Mithilfe und Unterstützung bitten.

● Sich um das Opfer kümmern.

2022 gab es laut polizeilicher Kriminalstatistik mehr als 1,08 Millionen Fälle von Straßenkriminalität in Deutschland, darunter 61 000 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung, und fast 235 000 Beleidigungen. Bei entschlossenem Eingreifen könnten viele solcher Straftaten verhindert werden. „Ich möchte daher allen Bürgerinnen und Bürger Mut machen, in Situationen, in denen Zivilcourage gefragt ist, mutig zu sein, zu handeln und damit anderen Menschen zu helfen. Zivilcourage ist wichtig für unsere Gesellschaft und stellt gleichzeitig eine große Herausforderung dar“, sagt Karl Maier.