Der Weg führt über einen großen Parkplatz, der Stellplätze für 81 Elektro-Fahrzeuge bietet. Weiter geht es hinein in ein riesiges Gebäude mit Empfang, vielen Gängen und vor allem vielen Mitarbeitern. Der Sitzungssaal offenbart einen großen Konferenztisch und eine Glasfront mit Ausblick auf die umliegenden Wiesen und Straßen. Mittendrin sitzt Wolfgang Strobel in Jeans und kurzärmligem Hemd.

14 Jahre lang war er Spieler beim Handballclub HBW Balingen-Weilstetten. Acht Jahre lang hatte er die Geschäftsführung inne. Zwei Gespräche mit Thomas Preuhs und es war „klar, dass zwischen uns eine gute Chemie herrscht“, sodass Strobel am 1. Juni dieses Jahres seinen ersten Arbeitstag als Geschäftsführer von Solera antrat.

Motiviert aufs neue Spielfeld

Der gelernte Bankkaufmann mit abgeschlossenem Studium der Betriebswirtschaftslehre bringt viel Ehrgeiz und Neugierde mit. „Es war der Reiz, in der Wirtschaft auszuprobieren, was ich denke, zu können“, erklärt er, „Mich hat schon immer interessiert, wo und wie kann ich mich weiterentwickeln.“

Auf den ersten Blick erscheinen die Unterschiede sehr groß. Im Handball sind es zwei Mannschaften mit je sieben Spielern, die gegeneinander antreten und den Sieg für sich beanspruchen wollen. Damit zeigen sich überschaubare Strukturen, große Gefühle – und jede Menge blaue Flecken. Bei Solera hingegen sind es über 90 Mitarbeitende, verteilt auf zwei Standorte, drei Kerngebiete und diverse Abteilungen. Verortet in Binsdorf und Göppingen widmet sich das Unternehmen in den Bereichen Photovoltaik für Einfamilien und Großkunden sowie Heizung und Sanitär einem Ziel: „Erfolg ist für uns, wenn wir es schaffen, so viele wie möglich glücklich zu machen, wenn die Sonne scheint“, formuliert Strobel, „Das Entscheidende dabei ist ein Team, das gewillt ist, etwas Gutes zu tun und den Bereich der erneuerbaren Energien verständlich zu machen.“

Komplett neues Produkt

Dass er selbst fachfremd ist, kommuniziert er bei dieser Gelegenheit nicht als Nachteil, sondern als Vorteil. „Es ist ein komplett anderes Produkt, aber die Arbeitsweise und Themen sind sehr ähnlich“, erklärt der ehemalige Handballer. Verbindende Elemente seien zum Beispiel das Controlling und die Finanzen, die grundsätzlich sehr wenig mit Sport zu tun haben.

Das Thema der Solar-Energie gut verständlich zu kommunizieren, sei ein zentraler Aspekt seiner Arbeit, weil es so „viele Meinungen gibt, dass der normale Einfamilienhaus-Besitzer aussteigt“ – wie er aus eigener Erfahrung weiß. Als konkretes Beispiel nennt er hier das Thema der Wärmepumpe im Altbau. „In der öffentlichen Meinung herrscht das Bild, dass das nicht möglich ist“, führt Strobel weiter aus, „Man muss die Bedingungen sauber prüfen, dann ist das natürlich möglich.“ Dass die gängige Meinung sich häufig nicht mit der Realität deckt, liege daran, dass es eine starke Entwicklung gibt und der Kenntnisstand häufig um Jahre zurückliegt.

„Die Technik ist unheimlich schnell und entwicklungsstark“, kommentiert der „Zukunftsmacher“ und sieht es als seine Mission, diese Lücke zwischen den Vorurteilen der Menschen und den realistischen Möglichkeiten moderner Technik zu schließen.

Mehr aus dem Zollernalbkreis

Wochenende in Balingen Kneipennacht und Gartenschau-Abverkauf Balingen Morgens ist in Balingen Gartenschau-Abverkauf, wo es allerlei dekorative Artikel zu erstehen gibt. Abends gibt es in den Kneipen der Südstadt Livemusik. Lesen Sie hier weiter: