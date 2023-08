Das Meer, mit dem es der Zollernalbkreis zu tun hat, bietet weder Strand noch Palmen. Es schwebt etwa zweieinhalb tausend Meter hoch über der Region und ergießt sich bisweilen schlagartig über Wälder, Felder sowie Städte und Gemeinden. Zuletzt Anfang Mai. Land unter in einigen Quartieren der Stadt, auch die Stadtteile Frommern und Dürrwangen waren betroffen. Dort hat sich eine Interessengemeinschaft gebildet und ist Ende Juni geschlossen in die Gemeinderatssitzung gekommen. Um der Stadtverwaltung einen Fragenkatalog zum Thema „Hochwasserschutz, Kanalrückstau und Überschwemmungen in Frommern und Dürrwangen“ zu überreichen. Inzwischen liegen auch die Antworten vor.

Problem Heinzengasse

Hochwasser allerdings hat mehrere Gesichter. Nicht immer drückt das Wasser aus dem Kanal hoch auf die Straße und ergießt sich in die Keller. In der Heinzengasse (Dürrwangen) etwa sind die höher gelegenen Felder das Problem. Wenn deren Böden kein Wasser aufnehmen können, weil zu viel auf ein Mal runterkommt, fließt es hangabwärts in die tiefste Stelle. Also in die Heinzengasse. Im Mai stand das Wasser im Keller von Erika Hess 1,60 Meter hoch. Noch heute riecht der Keller muffig, noch immer liegt Sperrmüll im Garten, der noch nicht entsorgt werden konnte. Vor dem Grundstück hat ihr Sohn Jürgen Sandsäcke aufgestapelt.

Versicherungsfragen

Die Verunsicherung ist groß, das zeigen auch die Fragen der Interessengemeinschaft: Das hat auch mit Versicherungen zu tun. In einem Hochwassergebiet sind die Versicherungsbeiträge höher. Als Überschwemmungsgebiete gelten etwa Teile der Beethovenstraße sowie der östliche Teil der Bruckwiesenstraße. Eine Wertminderung betroffener Häuser über den Versicherungsschutz hinaus gibt es nicht.

Eine Frage erörtert die Aufsichtspflicht der Stadt bezüglich regelmäßiger Wartungsarbeiten am Kanalnetz. Die aber ist in Vorschriften über die Eigenkontrollverordnung geregelt und erfolge regelmäßig, wie die Verwaltung betont.

Rückstausicherung

Verwundert ist die Interessengemeinschaft auch darüber, dass es in Balingen immer wieder dieselben Quartiere trifft, während neue Wohngebiete verschont blieben. Warum? Die Verwaltung dazu: „Die neu angeschlossenen Gebiete werden nach dem aktuellen Stand der Technik und nach aktuellsten Niederschlagswerten dimensioniert, weshalb hier eine ausreichende Dimensionierung vorliegt. Zudem besteht bei Neubaugebieten die konsequente Forderung zum Einbau einer Sicherung gegen Rückstau aus dem öffentlichen Kanal.“

Die Niederschläge, so die Interessengemeinschaft, seien in den vergangenen Jahren nicht auffällig angestiegen. Warum aber die Überschwemmungen? Stimmt, sagt die Verwaltung: Einzelne Niederschlagsereignisse werden seltener, jedoch steigt die Intensität der Niederschläge. Sprich: Althergebrachten Landregen gibt es kaum mehr, dafür aber sturzflutartige Gewitterregen.

Eine Konzeptstudie des Landes befasst sich derzeit mit Überlegungen für ein Starkregenrückhaltebecken für das Einzugsgebiet des Rappentalbaches und des Stichgrabens südlich der Bahnlinie. „Die Stadt steht mit dem bearbeitenden Ingenieurbüro in Kontakt, um diese Konzeptstudie im Interesse der Stadt fortzuführen. Eine Beauftragung soll noch in diesem Jahr erfolgen.“

Förderung kaum möglich

Berge von Sperrmüll seien beim Unwetter am 7. Mai angefallen. Für die Entsorgung mussten die betroffenen Bewohner aufkommen. Die Interessengemeinschaft fordert Hilfe, wie sie den Anwohnern der Heinzengasse zuteilwurde, wo der erste angefallene Sperrmüll schnell entsorgt wurde. Die Antwort der Verwaltung: „Ob eine zusätzliche Sperrmüllabfuhr im Einzelfall möglich ist, wäre mit dem Landratsamt zu klären.“ Angesichts der entstandenen Schäden interessieren sich Betroffene auch für Fördermaßnahmen beim Hochwasserschutz. Da sieht es schlecht aus: „Für private Maßnahmen als Objektschutz an den eigenen Gebäuden bestehen nach Kenntnis der Stadt keine Förderungen oder Zuschüsse.“

Jürgen Hess aus der Heinzengasse in Dürrwangen wird also weiterhin Sandsäcke stapeln und Holzverwahrungen am Treppanabgang zum Keller anbringen müssen. Es sieht ein bisschen nach Provisorium aus. Könnte aber reichen, denn so eine Überschwemmung wie am 7. Mai hat es auch am tiefstgelegenen Punkt Dürrwangens zeit seines Lebens nicht gegeben, sagt er.

Aber er ist erst 50, und die Mathematik hat in Sachen statistische Ausreißer keinen Humor. Schon morgen könnte der nächste kommen.