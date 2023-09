Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Kopfschmerzen sind stete Begleiter: So äußert sich eine Aplastische Anämie. Bei dieser Krankheit bildet das Rückenmark zu wenige Blutzellen.

Lebensqualität eingebüßt

Madeleine W. lebt schon länger mit der Erkrankung. Linderung verschaffen Bluttransfusionen, die sie alle drei Wochen bekommt. Heilen lässt sich die Krankheit so allerdings nicht und bremst die lebensfrohe Frau zunehmend aus.

Madeleines Ärzte setzen alle ihre Hoffnung auf die Möglichkeit einer Stammzelltransplantation. Doch einen geeigneten Spender zu finden erweist sich als nicht einfach und gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen: Die Biomarker, die über die Kompatibilität entscheiden, gibt es in Millionen von Variationen.

Als Madeleines Kollegen beim Tübinger Elektronik-Dienstleister „Weptronic“ davon hörten, zögerten sie keinen Moment: Viele ließen sich bei der DKMS als Spender typisieren. Und die Firma veranstaltete am Rande des Tübinger Erbe-Laufs vergangenes Wochenende eine öffentliche Typisierungsaktion, bei der sich viele weitere potenzielle Spender registrierten.

Standort in Binsdorf unterstützt

Von Madeleines Schicksal hörte man auch bei der „Thomas Preuhs Holding“ in Binsdorf, der Muttergesellschaft von „Weptronic“. Dort beschloss man ebenfalls sofort, bei der Suche zu helfen. Auf allen Kanälen wird auf dem Preuhs-Campus dazu aufgerufen, sich als Spender zu registrieren. Die Bereitschaft ist groß: Fast täglich schauen einige am Empfang vorbei und geben eine Gewebeprobe. Die Kosten für die Aktion übernimmt die Firma, teilt selbige in einer Pressemeldung mit.

„Ich freue mich sehr über die Hilfsbereitschaft in unserer Belegschaft,“ sagt Geschäftsführer Thomas Preuhs. „Vielleicht ist ja ein Lebensretter dabei.“

Etwas Gutes tun

Alle hoffen auf einen passenden Spender für Madeleine. Preuhs weist aber auch darauf hin, dass darüber hinaus noch viele andere Menschen mit schweren Krankheiten auf einen passenden Spender warten. Daher ruft er auf: „Die Typisierung geht schnell und einfach. Wer kann, sollte überlegen, ob er sich registrieren lässt.“

