Kurz vor den Sommerferien standen für die Darsteller aus dem Verein „Show und Tanz Dotternhausen“ die ersten Durchlaufproben für ihr neues Musical „Die Gebrüder Grimm und der Märchensalat“ auf dem Plan. Zum ersten Mal probten dabei über 50 Schauspieler und Tänzer gemeinsam.

Es ist das vierte selbstgeschriebene Musical des Vereinsvorsitzenden Frank Schlosser-Uttenweiler. Die Darsteller sind im Alter von neun bis 53 Jahren und stammen aus Dotternhausen, Balingen und Hechingen. Am heutigen Donnerstag nun hebt sich erstmals der Vorhang.

Nach dem Erfolg des letztjährigen sogenannten „Grusicals“ – „Das mysteriöse Schloss“ – wollten viele der Schauspieler, die nicht den Tanzgruppen des Vereins angehören, bei Show und Tanz weitermachen. Auf diese Weise entstand die „Stage Gruppe“, die sich regelmäßig jeden Montag zur Probe trifft. Nach Gründung dieser Gruppe kamen weitere Interessierte hinzu.

Fast gleichzeitig kam von der Stadt Balingen das Angebot an die umliegenden Vereine, bei den Veranstaltungen der Gartenschau 2023 mitzumachen. Schnell war klar, dass die Stage-Gruppe die Chance nutzen würde und sich an den Theaterabenden, immer donnerstags, beteiligen würde.

Gesucht wurde ein Theaterstück mit Gesang. Als sich aber kein passendes Musical finden ließ, griff Frank Schlosser-Uttenweiler kurzerhand wieder selbst zur Feder. Die Gesangsstücke sind aus bekannten Musicals und Filmen. Alle Schauspieler singen ihre Lieder live. Die Tanzgruppen des Vereins kommen mit kurzen Choreografien mehrfach zum Einsatz. Bereits im Juni fanden kleine Werbeauftritte der Teilnehmer des Musicals statt. Dabei wurde sowohl den Zuschauern auf der Gartenschau beim Landkreispavillon als auch den Besuchern der Jubiläumsfeier der Narrenzunft Dotternhausen ein kleiner Einblick in die Gesangs- und Tanzszenen gewährt.

Die Gebrüder Grimm werden mit modernster Technik ins Jahr 2023 geholt. Sie sollen für eine quirlige Verlegerin eines ihrer Märchen, und zwar Dornröschen, in ein modernes Musical umschreiben. Doch bevor die armen Protagonisten Jakob und Wilhelm Grimm überhaupt recht wissen, wie sie das anstellen sollen, entwickelt ihr Märchen ein gewisses Eigenleben.

Dabei gerät einiges durcheinander. Außerdem wünscht das Königspaar sich sehnlichst ein Kind. Der Klapperstorch kann ihnen allerdings nicht helfen. Ein vorwitziger Frosch weissagt der Königin dafür aber am Brunnen die Geburt ihres Kindes, nur weiß er nicht, in welchem Märchen er sich befindet. Denn plötzlich tauchen ein Wolf und ein Jäger aus einer anderen Handlung auf.

Es kommt zu weiteren Begegnungen mit Zwergen, Aschenputtel, Rumpelstilzchen und vielen anderen. Ein bunter Märchensalat entsteht – bei dem am Ende die Protagonisten ein gemeinsames Happy End erleben.

Die Leitung obliegt seit kurzem Franziska Wiedl, Felicia Hoch und Elly Cikos.

Nur vier Mal zu sehen

Premiere des Stücks ist am heutigen 14. September um 19 Uhr auf der Hauptbühne. Eine zweite Vorstellung gibt es am 21. September. Zusätzlich stehen Aufführungen in der Festhalle Dotternhausen am 30. September und am 1. Oktober an. Beginn der Aufführungen ist am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr (Einlass jeweils eine Stunde vorher).

Bei diesen Aufführungen sind auch die Küken des Vereins dabei. Die Kinder können allerdings bei den Abendveranstaltungen in Balingen aus Altersgründen nicht teilnehmen.