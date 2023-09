Ein Trickdieb hat am Donnerstagabend einer Seniorin die Geldbörse gestohlen. Der Täter sprach die Frau gegen 19.15 Uhr in der Hirschbergstraße im Bereich eines Seniorenwohnheims an und zeigte ihr eine Adresse auf seinem Mobiltelefon. Das Gerät hielt er dabei gezielt über die im Rollator der Frau befindliche Handtasche und entwendete gleichzeitig den darin verstauten Geldbeutel. Das Polizeirevier Balingen ermittelt.