Angebranntes Essen in einer Mikrowelle hat am Donnerstagvormittag in einer Schule in der Jakob-Beutter-Straße für Aufregung gesorgt.

Gegen zehn Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil ein Brandmelder ausgelöst hatte und im Anschluss die Schule evakuiert wurde. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Ursache schnell identifizieren, sodass der Schulbetrieb wiederaufgenommen werden konnte.