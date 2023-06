Wer seinen perfekten Rosenstrauch entdeckt hat, trug ihn stolz unter dem Arm. So fanden sich am Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher in der Mitte der Altstadt Rosenfelds ein, während die Blüten und Blätter im Takt ihrer Schritte mit wankten.

Vielseitige Farbenpracht

Der Rosenmarkt, veranst...