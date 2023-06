Im Frühling und Sommer genießen wir die Sonnenstrahlen auf unserer Haut, die Schmetterlinge auf der Blumenwiese und die Erdbeeren im Garten. Ungenießbar werden warme Sommertage jedoch, wenn es plötzlich im Gartenhäuschen raschelt oder im Boden brummt – denn auch Ratten, Ameisen oder Wespen vermehren sich mit dem Zuwachs an Wärme im Sommer. Dies erfahren aktuell einige Bürger des Kleinen Heubergs: Sowohl in Schömberg als auch in Geislingen tummeln sich die Ratten.

Tiere kommen immer wieder

„Wenn man die Natur einlädt, kommen nicht nur die ‚guten‘, sondern auch die ‚schlechten‘ Besucher“, sagt Sascha Göhner, „Denn die Natur gibt es nur als Gesamtpaket.“ Göhner ist Inhaber von „Der Kammerjäger“ mit Sitz in Haigerloch. Für den Namen entschied er sich, obwohl der Begriff veraltet ist, denn er ist geläufiger als die korrekte Bezeichnung „Schädlingsbekämpfer“. Nach zwölf Jahren in seinem Job versteht sich Göhner mehr als Berater oder Experte anstelle eines Bekämpfers. Als Mittel Nummer eins gegen unliebsame Besucher erkennt er nämlich den Verstand. „Eine Chemiekeule bringt nichts, denn die Tiere kommen immer wieder. Das Problem muss an der Wurzel gelöst werden“, stellt er klar. Daran nimmt sich auch die Stadt Geislingen ein Beispiel: Der Technische Ausschuss beschloss kürzlich, auf Giftköder zu verzichten.

Grundlage seiner Arbeit ist die Bestandsaufnahme der Situation. Nachdem die Betroffenen ihm ihre Beobachtungen mitteilen, inspiziert er gründlich die Umgebung. Ursache für einen Schädlingsbefall können bauliche Mängel oder Öffnungen in Wänden, Türen und Fenstern sein. Ein interessanter Fakt ist, dass Mäuse durch ein Loch passen, das die Größe eines Kugelschreibers hat. Begünstigende Umstände können außerdem ein guter Zugang zu Nahrung, Wasser und Verstecken sein. Wenn sich dies alles an einem Ort findet und man beachtet, dass Schädlinge heutzutage kaum natürliche Feinde haben, ist die schnelle Vermehrung vorprogrammiert.

Mensch als Ursache

„Ratten gibt es überall, wo der Mensch auch ist“, erklärt Göhner. Sie ernähren sich von unserem Müll. Der Gelbe Sack sei inzwischen eine Art „Restmüll 2.0“, denn darin finden sich jede Menge Leckereien für eine Rattenfamilie. Da sie unseren Müll verarbeiten, sind die flauschigen Nager mit ihrem nackten Schwanz zum Teil sogar nützlich. Dennoch haben sie in unserer Gesellschaft keinen guten Ruf. Sie sind Gesundheitsschädlinge und verteilen jede Menge Viren, Bakterien und Keime in unseren Häusern, nachdem sie der Kanalisation entkommen sind. Das Horror-Szenario, von einer Ratte angesprungen und gebissen zu werden, sei jedoch wilde Fantasie, denn es handelt sich um Fluchttiere. Göhner und seine Kollegen seien noch nie gebissen worden, obwohl sie tagtäglich mit Schädlingen zusammenarbeiten. Selbst die gefürchteten Hantaviren werden in der Regel nicht durch direkten Kontakt übertragen, sondern beispielsweise beim Säubern eines Schuppens ohne Schutzausrüstung, in dem zuvor Nager gelebt haben.

Wann die Rede von einem Problem ist, ist übrigens relativ. „100 Tiere in Balingen sind nicht viel, im Dorf hingegen schon“, meint Göhner. Während sich Schädlinge leicht vermehren, herrscht ein Mangel an ausgebildeten Fachkräften: Im Süden Baden-Württembergs gibt es weniger als zehn offizielle Kammerjäger.

