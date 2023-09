Drei alte Bäume strecken sich dem Himmel entgegen und geben ein imposantes Erscheinungsbild ab. Die Rede ist von einer Kastanie und zwei Linden, deren Alter auf knapp 150 Jahre geschätzt wird. Sie stehen in Hausen am Tann neben Kirche und Friedhof. Bald schon sollen sie jedoch gefällt werden. Darüber stimmte der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig ab.

Jeder Baum zählt

„Leute, wir sind in einem Zeitalter in dem jeder Baum wichtig ist“, gibt Christa Bruder zu bedenken. Sie ist vor zweieinhalb Jahren nach Hausen gezogen und hat zufällig mitbekommen, dass die Bäume gefällt werden sollen. „Es tut mir einfach in der Seele weh, dass ein Baum abgeschnitten werden soll, nur weil ihn Menschen vor 15 Jahren falsch geschnitten und auch noch das Wasser weggenommen haben“, führt sie aus.

Auch wenn die Erzieherin kein Baum-Experte ist, beschäftigt sie sich seitdem intensiv mit dem Thema und hat mit unterschiedlichen Sachverständigen gesprochen. Das Hauptproblem besteht darin, dass die Bäume Totholz entwickelt haben. Um weiterhin die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wurde der Weg, der zwischen den Bäumen verläuft, zwischenzeitlich gesperrt.

Alternativen im Fokus

Bruder will die Entscheidung der Gemeinde nicht ohne weiteres akzeptieren und hat aus diesem Grund eine Versammlung ins Leben gerufen. Bei dieser Gelegenheit will sie alle Interessierten aufklären und Alternativen aufzeigen. Außerdem hofft sie auf Baumpaten, die vor allem die finanziellen Mittel mitbringen, um sich dem Überleben der grünen Riesen anzunehmen. Des Weiteren will sie im Ort Handzettel verteilen, eine Unterschriftenaktion vorantreiben, einen Spendenaufruf online generieren und in Kontakt treten mit der Initiative „Baumretter“.

Ihre Recherche habe ergeben, dass der Baum vor 15 Jahren falsch beschnitten wurde, was große Schäden angerichtet hat. Zudem wurde ihr von einem hauptberuflichen Baumkletterer erklärt, dass ein alter Baum spätestens alle zwei Jahre entsprechende Pflegemaßnahmen benötigt, um ihn erhalten zu können.

Schotterplatz mit fatalen Auswirkungen

Ein Dorn im Auge ist ihr der Schotterplatz für Urnengräber, welcher direkt dahinter liegt. „Schottergärten werden doppelt so heiß wie normale Erde, dabei haben die Kastanie und die Linden ihre Feinwurzeln genau da“, führt Bruder aus.

Dieses Argument wird von Heinz Murr gestützt. Er engagierte sich bereits im Jahr 1999 dafür, dass die Bäume unter Naturschutz gestellt werden, da damals im Gespräch war, sie zu fällen. „Ich bin Naturschützer seit Gedenken“, erklärt der Hausener, der Jahrzehnte lang als Geschichts- und Wanderführer im Fremdenverkehrsverein Oberes Schlichemtal tätig war, „Für mich und meine Frau ist es undenkbar, wie etwas Naturgeschütztes einfach entfernt wird.“

Sind 150 Liter Wasser die Lösung?

Auch ihnen ist bewusst, dass das Totholz entnommen werden muss. Doch die engagierten Bürger setzen ihre Hoffnung auf diverse Alternativen, die das Fällen vermeiden sollen. So hat Bruder beispielsweise von einer Methode erfahren, durch welche die Bäume sogenannte Pfahlwurzeln bilden. Diese richten sich im Gegensatz zum üblicherweise breit gefächerten Wurzelwerk gerade und eng gebündelt tief in den Boden. Diese Umstellung soll dadurch erfolgen, dass der Baum alle zwei Tage mit 150 Litern Wasser gegossen wird. Als weitere Option benennt sie die sogenannte Kroneneinkürzung, welche vor allem in England praktiziert wird und auf gut verträgliche Schnittmaßnahmen alle 20 bis 30 Jahre setzt. Zusammenfassend sagt sie: „Ich bin überzeugt davon, dass man das mit Wasser und Pflege hinbekommt.“

Das sagt die Gemeinde

Davon konnte sich Bürgermeister Stefan Weiskopf bisher nicht überzeugen lassen. „Uns liegt nichts daran, einfach einen Baum zu entnehmen, aber wenn alle Fachleute dazu tendieren, halten wir uns an die Empfehlung“, erklärt dieser und bezieht sich auf Rücksprachen mit dem Forstamt und der Unteren Naturschutzbehörde. Letztere wird den erfolgenden Fällungsantrag mit Gutachten bearbeiten sowie Empfehlungen zur neuen Bepflanzung abgeben. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärt Weiskopf nachdrücklich und gibt als Ausblick für die Zukunft: „Wir müssen uns neu aufstellen diesbezüglich und ein Konzept für den gesamten Ort erarbeiten, das zukunftsfähig ist.“

