Im Weltladen Balingen wird man in diesen Tagen von einem kleinen Einkaufswagen begrüßt, gefüllt mit blauen Säckchen und geschmückt mit zwei Plakaten. Dazu baumeln am Wagen noch einige blaue und rosafarbene Stoffkreise. Bei diesen Kreisen und auch bei dem Inhalt der blauen Säckchen handelt es sich um Stoffbinden; umweltfreundliche Monatshygiene für Mädchen und Frauen. Eine Mitarbeiterin des Weltladens, Nina Amann, war vor Kurzem mit einer Schülergruppe in Kenia unterwegs und hat diese Binden nach Deutschland gebracht.

Stoffbinden als Alternative zu Wegwerfprodukten

In Kenia spricht man von „Reusable Sanitary Pads“. Sie werden im Mathari Children’s Fund Panairobi (MCFp) von Müttern genäht, die selbst noch Teenager sind. Die jungen Frauen verkaufen die Binden oder verteilen sie an Mädchen, damit diese während ihrer Periode weiterhin zur Schule gehen können. In einigen Fällen, so weiß Amann zu berichten, verhindern sie sogar, dass sich Mädchen prostituieren, um an Hygieneprodukte zu gelangen.

Gegen eine Spende im Weltladen

Der MCFp bietet jungen Müttern die Möglichkeit, sich fortzubilden, während ihre Babys beaufsichtigt werden. So kann ihnen der Wiedereinstieg in Schule oder Arbeit gelingen. Er kümmert sich auch um Straßenkinder, indem er diese zum Beispiel mit Mahlzeiten und Schulmaterialien versorgt.

Um den MCFp zu unterstützen, hat Nina Amann ein Kontingent an Stoffbinden erworben, die im Balinger Weltladen gegen eine Spende für den MCFp abgegeben werden.

Neben der Unterstützung des MCFp haben die Stoffbinden den bedeutenden Vorteil, dass sie eine umweltfreundliche und zugleich kostengünstige Monatshygiene darstellen. Im Balinger Weltladen werden Kunden auf Wunsch noch näher über das Projekt informiert.