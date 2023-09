In Ratshausen fand der erste Ortsbegang nach der Wahl von Bügermeister Tommy Geiger statt. Eine Gruppe von knapp 20 Personen nahm teil, darunter vor allem die Mitglieder des Gemeinderats und einige Interessenten aus der Bürgerschaft. Gemeinsam spazierten sie durch den Ort und machten an einigen Punkten halt, um eingehender darüber zu sprechen. Bürgermeister Geiger brachte die Zuhörer auf den aktuellen Stand, während die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit nutzten, um den Rathaus-Chef auf einige Dinge hinzuweisen oder Anregungen zu liefern.

Gehwegsanierung im Zuge des Breitband-Ausbaus

Wer in letzter Zeit durch Ratshausen gelaufen ist, dürfte vor allem an den zentralen Straßen aufgefallen sein, dass die Gehwege nur dürftig angefertigt sind und beispielsweise Weg und Randstein unterschiedliche Höhen aufweisen. Hier konnte Geiger beschwichtigen, denn die Gehwegsanierung soll im Zuge des Breitband-Ausbaus fertiggestellt werden. „Zeitplan-Zusagen will ich keine machen“, sicherte sich Geiger ab und schob nach: „Aber die Gehwege sollen nächstes Jahr kommen.“ Im Haushalt sind bereits dieses und nächstes Jahr Mittel eingestellt.

Ein wichtiges Thema waren außerdem zwei kleine Brücken. Die eine steht an der Hohnerstraße. „Also mir ist es zeitweise bammlig“, kommentierte Anwohnerin Elke Blepp deren Zustand. Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister Andreas Koch merkte mit Hinweis auf den Bestandsschutz an: „Die Brücke ist meines Erachtens so lange da, bis sie weggeschwemmt wird und dann ist sie weg.“

Brücke am Mittelbach ist nur für Fußgänger

Die Brücke am Mittelbach hingegen wurde vor einigen Jahren von Bauhofleiter Oliver Neher erbaut und steht noch felsenfest. Das Problem hier ist ein anderes: Anwohner beschweren sich darüber, dass Fahrradfahrer und E-Scooter den schmalen Weg unerlaubt nutzen. Die Versammlung klärte unmissverständlich, dass der Weg durch das blaue Schild „Sonderweg für Fußgänger“ lediglich von eben diesen benutzt werden darf. Ein Fahrrad muss also geschoben werden. Fahrstuhlfahrer sind davon ausgenommen.

Veränderungen an der Plettenberghalle

Neben der Plettenberghalle war ein kahler Platz ersichtlich. „Zwei Kirschen wurden vom Sturm komplett umgefegt, also haben wir Tabula Rasa gemacht“, berichtete der Bürgermeister. Da an dieser Stelle ohnehin eine neue Straßenbeleuchtung angebracht wird, soll die Stelle in diesem Zuge innerhalb der nächsten drei Jahre ansehnlicher gestaltet werden. Daneben liegt der Fußballplatz. „Es ist eine Fläche, wo etwas anderes entstehen könnte, aber ich will den Fußball auch nicht aus dem Ort vertreiben“, sagte Geiger. Dieses Thema soll nochmals aufgegriffen werden. Außerdem merkte er an, dass die Tische und Bestuhlung in der Halle nicht mehr zulässig seien und daher erneuert würden. Zudem birgt die Küche Modernisierungspotenzial.

