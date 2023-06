Eine Geburtstagsfeier im Kreis Rottweil wurde durch einen Notfall jäh unterbrochen: Ein Gast der Party in Sulz am Neckar fiel ins Lagerfeuer und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 36-Jährige stürzte laut Polizeibericht am frühen Sonntagmorgen, 11.06.2023, gegen 1.15 Uhr, auf einem Anwesen im Oberen Bühlweg rückwärts in die Flammen – weitere Personen seien nicht beteiligt oder gar verantwortlich.

Schwerverletzter in Spezialklinik gebracht

Der Rettungsdienst rückte mit zwei Fahrzeugen und drei Rettungskräften an, um den Mann medizinisch zu versorgen. Doch dies reichte nicht aus: Der Schwerverletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Feuerwehr Sulz leuchtete während des Rettungseinsatzes die Landestelle aus.