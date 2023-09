Am Dienstagabend erlitt ein 33-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz auf der L 440 leichte Verletzungen. Er war kurz vor 19 Uhr mit seiner Yamaha von Weilstetten herkommend in Richtung Tieringen unterwegs. Nach einer scharfen Linkskurve verlor er beim Beschleunigen in einer folgenden Rechtskurve offenbar die Kontrolle über die Maschine und geriet ins Schleudern. Er stürzte zu Boden und rutschte über die Fahrbahn in die linksseitigen Leitplanken. Das Motorrad prallte ab und blieb im rechten Straßengraben liegen. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer ins Krankenhaus. An seiner Maschine ist ein Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro entstanden.