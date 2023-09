Selbst Loriot müsste nicht lange fragen, wo sie denn laufen. Denn in Isingen ist am Samstag, 9.9., gefühlt jeder auf den Beinen. Und das noch dazu sehr schnell. Schließlich handelt es sich um einen Wettkampf.

Start ist um 13.30 Uhr

Die Sportfreunde Isingen veranstalten bereits zum achten Mal das beliebte Lauf-Event auf dem Sportgelände in Isingen rund um die neue Eschwaldhalle. Hier starten an diesem Samstag um 13.30 Uhr die dritten Molkekär-Kälble-Kidsläufe, bei denen zwei Molkekär-Kälble die verschiedenen Jahrgänge mit einem „Muh“ anfeuern. Nachmeldungen sind zwischen 12 und 13 Uhr möglich. Die Laufstrecken messen, je nach Alter, zwischen 150 und 600 Metern. Sieben Kilometer muss man beim Nordic Walking laufen und dabei auch gleich noch 110 Höhenmeter bewältigen. Gestartet wird um 15 Uhr, Nachmeldungen sind am Samstag zwischen 12 und 14.30 Uhr möglich.

Über Wiesen, Schotter und Asphalt, durch Wälder, Sumpfgebiete und vieles mehr geht es beim Crosslauf. Querfeldein führt die Strecke, unverändert wie im letzten Jahr, die Läufer über 8,1 Kilometer und 200 Höhenmeter. Für manche dürfte es ein Vorgeschmack auf den „Muddy Älbler“ sein. Der Startschuss fällt um 15 Uhr. Nachmeldungen sind zwischen 12 und 14.30 Uhr möglich. Und wer sich zu viert anmeldet, kann als Team auf einen zusätzlichen Preis hoffen.

Die Organisatoren der Sportfreunde Isingen haben wieder eine professionelle Veranstaltung auf die Beine gestellt und werden von zahlreichen Sponsoren unterstützt. Für die Versorgung und Verpflegung der Teilnehmer wie auch der anfeuernden Besucher ist gesorgt.

Zeitmessung mit Transponder

Es erfolgt eine Zeitmessung mit Transpondersystem und die Strecken sind gut ausgeschildert. Für Kinder ist die Teilnahme kostenlos. Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren zahlen eine Startgebühr von zehn Euro, für Erwachsene liegt die Teilnahmegebühr bei zwölf Euro.

Weitere Informationen und Impressionen gibt es auf der Homepage www.spfr-isingen/lauf-mit.de