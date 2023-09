Die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Kriminalität bereits in ihrer Entstehung zu erkennen und für diese vorbeugende Maßnahmen zu entwickeln – das ist das Ziel des gemeinnützigen Vereins Kommunale Kriminalprävention im Zollernalbkreis. In seiner jüngsten Sitzung wurde der Vorstand gewählt.

Wirksam gemeinsam gegen Verbrechen

„Eine wirksame Kriminalprävention ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen und muss auf kommunaler Ebene ansetzen“, so der Vorsitzende, Landrat Günther-Martin Pauli. Zentraler Erfolgsfaktor ist hier das Zusammenwirken vieler Akteure: von Verantwortlichen des Landratsamts, der Städte und Gemeinden, von Polizei, Justiz, Handwerk, Wirtschaft, Banken, Kirchen, Schulen und in der Kinder- und Jugendarbeit tätige Institutionen.

Markus Lehmann, Leiter des Polizeireviers Albstadt informierte über die aktuelle Polizei- und Kriminalitätslage seit 2021 im Kreis. Lothar Rieger von der Kriminalprävention berichtete über die Aktion „Sicherheit für Seniorinnen und Senioren“. Die Polizei bietet gemeinsam mit dem Kreisseniorenrat Zollernalb Infoveranstaltungen an, um Senioren zum Beispiel vor dem sogenannten Enkeltrick zu warnen und sie hierfür zu sensibilisieren.

In der Sitzung wurde zudem die Vorstandschaft neu aufgestellt: Landrat Günther-Martin Pauli bleibt weiterhin Vorsitzender. Markus Lehmann wurde als stellvertretender Vorsitzender verabschiedet. Für ihn rückt Ralf Keppler, Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Reutlingen, nach. Im Amt bestätigt wurden Markus Schmid, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Zollernalb, als Kassierer und Sylke Schlude, Leitung Büro des Landrats, als Schriftführerin.

Die kommunale Kriminalprävention besteht seit 2000 und initiiert, koordiniert, organisiert und fördert kriminalpräventive Maßnahmen sowie Projekte in den Städten und Gemeinden des Zollernalbkreises. „Um Probleme dort anzugehen, wo sie entstehen“, so Pauli.

Im Zollernalbkreis sind bereits einige Projekte erfolgreich begleitet und unterstützt worden. Hierzu zählt unter anderem die Gemeinschaftsaktion „Bäckertüten“: Über 120 000 bedruckte Bäckertüten „Vorsicht! Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern“ wurden im Jahr 2022 über die Bäckereien ausgegeben, um vor der dreisten Masche der Betrüger zu warnen.

Info Ansprechpartner für den Verein Kommunale Kriminalprävention Zollernalbkreis ist das Landratsamt Zollernalbkreis, Büro des Landrats, Hirschbergstraße 29 in Balingen. Erreichbar ist er per E-Mail an [email protected] und telefonisch unter (07433) 92 10 02.