Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Eine Situation, von der die Bewohner des Altenheims in der schwäbischen Komödie von Willy Stock nur träumen können. Oder keimt da vielleicht doch ein Fünkchen Hoffnung?

Der Titel des Stücks, das das Kolping-Theater Geislingen auf die Gartenschau-Bühne bringt, legt dies jedenfalls nahe. „Em Altersheim goht`s rond“, lautet dieser auf gut Schwäbisch.

Schwäbisch, genauer gesagt „Geislinger Dialekt“, wird auch während der Handlung gesprochen. Sehr zur Freude der Zuschauer, die an diesem Abend scharenweise auf das Gartenschau-Gelände strömen.

Eine große Bühne also – und sicherlich auch einer der Höhepunkte der vergangenen 71 Jahre. Denn so lange gibt es das Kolping-Theater Geislingen bereits, wie Spielleiter Hubert Gulde vor der Aufführung verrät.

Premiere in Balingen

Und noch etwas ist erwähnenswert: „En Balinga häbe mir no nia gspielt.“ Höchste Zeit also, das nachzuholen. In diesem Sinne: Bühne frei, Spot an.

Der Blick des Publikums fällt in den Aufenthalts- und Speiseraum eines kleinen Seniorenheims. Wer an diesem Ort das Zepter schwingt, darüber gibt es nicht den Hauch eines Zweifels.

Es ist niemand anderes als Heimleiterin Fridericke-Brunhilda; die Eiserne Lady der Altersresidenz. Hier tanzen alle nach ihrer Pfeife, hier sind die Abläufe streng geregelt. Kein Wunder, dass die Zivildienstleistende Hanni mit ihrer unkonventionellen Art da gleich am ersten Arbeitstag aneckt – zunächst auch bei Altenpflegerin Julia, die Hannis Anwesenheit mit den Worten quittiert: „Du hosch dohenna grad no gfehlt.“

Die Senioren „dohenna“ haben indes verständlicherweise „it so arg viel zom Lacha.“ Weder die schwerhörige Theodora Wuschel noch die unnahbar wirkende Adelgunde Brummer oder die ohne Brille fast blinde Klothilde Härle. Und hätte, wie Fridolin Zängle, jemand am Frühstückstisch tatsächlich doch mal noch etwas Lustiges zu erzählen, wird demjenigen sofort der Mund verboten.

Was bleibt da noch, außer zu resignieren oder sich – wie Leberecht Schiller – in seine eigene Welt zu flüchten? Er hat seine Poesie. Doch was haben die anderen?

Frischer Wind im Altenheim

Sie haben Hanni! Denn diese sieht es so gar nicht ein, dass die Senioren in ihrem tristen Dasein gefangen bleiben. Für sie steht fest: „Do muaß ebbes passiera. En dia Bude muaß frische Luft.“

Und mit dieser Einstellung schafft sie es dann schließlich auch, Kollegin Julia auf ihre Seite zu bringen. „Dia brauchet keine Tabletta, sondern a neie Oberschwester“, sind sich die beiden schnell einig. Doch wie den Hausdrachen bezwingen?

Auf dem Weg aus der kollektiven Tristesse wäre ein weiterer Verbündeter nicht schlecht. Und wie es der Zufall so will, liegt dieser tags darauf vor der Tür des Seniorenheims.

Kleine Abenteuer wagen

Es ist allem Anschein nach ein Landstreicher, dem Hanni und Julia ohne zu zögern Obdach gewähren. Und ab dem Zeitpunkt, an dem Felix da ist, „goht`s rond em Altersheim.“

Zu viel soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden, denn das Kolping-Theater wird das Stück auf der Gartenschau noch ein weiteres Mal präsentieren.

Sagen kann man allerdings folgendes: Es darf herzhaft gelacht werden. So etwa in Szenen, in denen die Bewohner mit einem kollektiven „Ex und hopp“ ihre Tabletten über die Schulter schleudern. In der sich Felix einen „Bodasee-Kaffee“ gönnt (man sieht bis auf den Tassenboden) oder sich Leberecht Schiller als Postillon d‘Amour betätigt.

Es ist ein Stück, in dem die Akteure nicht nur mit jeder Menge Herzblut und Elan ihre jeweiligen Rollen ausfüllen, sondern das ganz generell eine wichtige Frage stellt: „Worom soll ma it amol a bissle albern sei“?

Die Komödie lädt nicht nur dazu ein, darüber nachzudenken, sondern macht auch Mut: Man muss sich nur trauen. Denn für kleine Abenteuer ist man nie zu alt.